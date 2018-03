Russische president Poetin belooft "schitterende overwinningen"

In het Loezjniki-voetbalstadion in Moskou, het belangrijkste stadion bij het WK voetbal deze zomer, riep Poetin zijn aanhangers op om alles in het werk te stellen voor het geluk van hun kinderen en kleinkinderen.

"We willen dat ons land er staat en naar de toekomst kijkt, voor onze kinderen en kleinkinderen", aldus Poetin. "We zullen alles doen wat we kunnen om hen gelukkig te maken." Olympische atleten, muzieksterren en kosmonauten stonden ook op het podium om hun steun te betuigen aan de president, die Rusland al bijna twee decennia bestuurt en in het Kremlin wil blijven tot en met 2024.

