Sneeuwellende veroorzaakt verkeerschaos op Franse wegen rond grote skigebieden

"Het was vandaag al een heel drukke verkeersdag in Frankrijk en het heeft daar vanochtend fel gesneeuwd, waardoor de belangrijke verbindingswegen richting skigebieden volledig afgesloten en onbegaanbaar waren", zegt Joni Junes van VAB. Dat leidde tot lange files. "Vanochtend was het echt urenlang stilstaan." Vooral rond de grote skigebieden tussen Lyon en Grenoble waren er grote problemen.

"Sinds vier uur is het beginnen dooien en zijn de wegen ook beter begaanbaar, maar de files blijven nog wel een tijdje aanhouden. Bestuurders moeten rekening houden met enkele uren vertraging."

In Oostenrijk vielen de problemen vandaag al bij al mee.