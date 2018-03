Vergeten Oscarfilms (deel 5): "Get out"

De vijfde en laatste in die reeks heeft wel degelijk vier nominaties te pakken, maar is een film die te weinig weerklank kreeg toen die begin 2017 uitkwam in België.

“Get out” is een steengoede horrorfilm over een ernstig en intrigerend thema: de discriminatie van de zwarte bevolking in het Trumpiaanse Amerika. “Get out” zou wel eens dé verrassing van deze Oscaruitreiking kunnen worden.