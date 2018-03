Vermoedelijke Italiaanse maffiabaas gearresteerd in Duitsland

Het is niet duidelijk of de 31-jarige man aan de Italiaanse autoriteiten zal worden overgeleverd. Rome moet dat eerst aanvragen. De verdachte zou de nummer twee van een clan in de 'Ndrangheta zijn.

Speciale eenheden pakten de man die sinds 2013 op de vlucht was, gisterennamiddag op in de stad in het westen van Duitsland. Hij wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij afpersing en drugsgerelateerde misdaden als lid van een criminele organisatie.