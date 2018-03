Zeven doden door zware winterstorm aan Amerikaanse oostkust

Alle staten van Virginia tot Maine kregen met het stormweer te maken. In het noorden van de staat New York, aan de grens met Canada, viel meer dan 30 centimeter sneeuw. Vooral de staten Massachusetts, New Jersey en Virginia kregen af te rekenen met bakken regen en pakken sneeuw. Metershoge golven sloegen in op de zeeweringen langs de kusthavens.

De autoriteiten riepen de mensen dringend op zich in veiligheid te brengen. De weerdienst noemde de storm voor een aantal gebieden in New England een "zaak van leven of dood". "Blijf de storm niet uitzitten, als gevraagd wordt te evacueren", waarschuwde de gouverneur van Massachusetts, Charlie Baker.

De zender CNN meldde dat vijf mensen zijn omgekomen door ontwortelde of omgevallen bommen; een man en een tiener in Virginia, een vrouw in Maryland, een jongen in de staat New York en een man in Rhode Island. In Boston peddelden mensen met kajaks door de straten. De meeste scholen bleven dicht. In het naburige Quincy brachten de hulpdiensten 50 mensen in veiligheid.

