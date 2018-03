Zeven verdachten van moord op journalist in Slovakije zijn opnieuw vrijgelaten

Vorig weekend werden de journalist Ján Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova doodgeschoten teruggevonden in hun appartement in de Slovaakse hoofdstad Bratislava. Dat gebeurde net voor hij een vernietigend artikel wou publiceren over de banden tussen Slovaakse politici en Italiaanse zakenlui die banden zouden hebben met de Zuid-Italiaanse maffiabende 'Ndrangheta.

Dat artikel is intussen gepubliceerd en donderdag zijn in Slovakije zeven mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord. Het zou gaan om Italianen. Ze zijn vandaag echter opnieuw vrijgelaten. Het onderzoek naar de moord zit dan blijkbaar voorlopig vast.

Vandaag wordt het koppel overigens begraven. Gisteren waren er in Bratislava 25.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de moord en bescherming te eisen voor journalisten. Dat was ook het geval in een tiental andere steden in Slovakije.

De 'Ndrangheta is ontstaan in de zuidelijke Italiaanse regio Calabrië, maar heeft zich net als de meer bekende maffia uit Sicilië ook verspreid naar de rest van het land en heeft nu ook blijkbaar voet aan de grond gekregen in de voormalige Oostbloklanden. (Lees verder onder de foto).