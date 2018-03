Zwerfvuil in natuurgebied Galgeschoor opgeruimd

Het Galgeschoor is een brak schorrengebied dat onder meer van levensbelang is voor al dan niet doortrekkende vogelpopulaties. Je kan de fauna en flora bewonderen vanop een nabije dijk, maar voor wandelaars is het gebied vanwege de verraderlijke getijden alleen toegankelijk met een ervaren gids.

"Het zwerfvuil dat we hier oprapen, is dan ook niet afkomstig van bezoekers", zegt Vincent Van Dyck van het Antwerpse Havenbedrijf. "Het wordt door de Schelde binnengevoerd en raakt dan niet meer weg. Dit jaar lag onze focus op kleine stukken plastic, die onder meer in het riet vastraken en erg schadelijk zijn voor de dieren die hier leven. We doen onze actie net voor het broedseizoen begint om zoveel mogelijk positieve impact te hebben."

Het Havenbedrijf is medebeheerder van verschillende natuurgebieden die op het terrein van de Antwerpse haven liggen, en zet zich daarom samen met Natuurpunt ook in voor het proper houden ervan. "Dat gebeurt dagdagelijks, maar jaarlijks houden we in het Galgeschoor ook een grote opruimactie waarvoor we de hele havengemeenschap uitnodigen", zegt Van Dyck. "Op die manier sensibiliseren we de mensen over het afvalprobleem. Van overal waar de Schelde stroomt, kan zwerfvuil uiteindelijk hier terechtkomen."