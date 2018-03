"Get out" wint vier Independent Spirit Awards

"Get out" is ook vier keer genomineerd voor de Oscars, ook voor beste originele scenario en beste hoofdrolspeler Daniel Kaluuya.

Expert Ward Verrijcken Vergeten Oscarfilms (deel 5): "Get out"

Oscar-favoriete Frances McDormand ("Three billboards outside Ebbing, Missouri") haalde het in de categorie beste actrice van onder anderen Margot Robbie ("I, Tonya") en Saoirse Ronan ("Lady bird").

Timothée Chalamet ("Call me by your name"), die ook voor de Oscars genomineerd is, won van Daniel Kaluuya ("Get out") en James Franco ("The disaster artist"). "Una mujer fantástica" ("Een geweldige vrouw") van de Chileense regisseur Sebastián Lelio won de prijs voor beste buitenlandse film.