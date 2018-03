Met welgemikte tweet over invoerheffingen brengt Trump handelsoorlog dichterbij

De Amerikaanse president Trump voert de druk op de wereldhandelsrelaties nog verder op met een welgemikte tweet gericht aan de Europese Unie. Het is een antwoord op de Europese commissie die zich zou opmaken om Europese invoerrechten voor Amerikaanse producten te verhogen. Dat is dan weer een tegenmaatregel tegen de hogere Amerikaanse invoerheffingen voor Europees staal en aluminium. Zo lijkt het erop dat we stilaan in een handelsoorlog terechtkomen.