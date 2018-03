150.000 mensen hebben hulp nodig na aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea

Vorige maandag werd het land getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.5. Het aantal doden ligt officieel op 31, maar in het getroffen gebied wonen meer dan 465.000 mensen waarvan er naar schatting 143.000 dringend humanitaire hulp nodig hebben en 64.000 bedreigd worden door voedselonzekerheid.

Door de schok zijn de toch al weinige en slechte wegen vernield of bedolven door aardverschuivingen. Daardoor zijn de binnenlanden van Papoea-Nieuw-Guinea nog moeilijker bereikbaar dan normaal voor vrachtwagens en kan de hoogst noodzakelijke medische hulp of voedsel niet ter plaatse komen.

Volgens hulpverleners ter plaatse zijn veel mensen bang van de talrijke naschokken en vrezen ze voor het einde van de wereld. Er worden ook steeds meer mensen ziek door vervuild water. De weinige hulp die hen bereikt, komt via helikopters en vliegtuigen, maar dat volstaat niet.

Papoea-Nieuw-Guinea is een voormalige Australische kolonie en is sinds 1975 onafhankelijk. Het land beslaat het oostelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea, het westelijke deel werd begin de jaren 60 geannexeerd door Indonesië. Ondanks bodemrijkdommen en olie is het een van de meest arme landen van de regio.