Tijdens het Lichtfestival in de Chinese stad Xi'an hebben 500 voorgeprogrammeerde drones een mooi lichtspektakel gerealiseerd. Het evenement werd op poten gezet door Ehang, een Chinese producent van drones. In januari brachten drones van chipbouwer Intel, tijdens technologiebeurs CES in Las Vegas, een gelijkaardig spektakel (zie hieronder).