Belgische skiër omgekomen bij lawine in de Franse Alpen

De overleden Belg is een 63-jarige man uit Herve in de provincie Luik. Hij was met twee familieleden en een gids op pad toen het viertal getroffen werd door een lawine. De zwaargewonde man, geboren in 1980, is naar het ziekenhuis overgebracht met zware verwondingen aan de rug, maar is niet in levensgevaar.

De ongedeerde skiër is de zoon van de overleden man. De gids is aangehouden om te kunnen worden ondervraagd, maar dat is in dit soort situaties standaardprocedure, zegt luitenant-kolonel Stéphane Bozon van de gendarmerie van de Franse stad Chamonix. De drie Belgen en de gids bevonden zich buiten de skipistes van Vallorcine.