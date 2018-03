De stembusgang verloopt vlot, maar in Milaan was er even opschudding in het stemlokaal. Net toen Silvio Berlusconi het stemhokje verliet, stormden drie leden van de feministische actiegroep Femen topless het lokaal binnen. Ze werden vakkundig vastgegrepen en afgevoerd. "Ik ben er zelf een beetje ondersteboven van", reageerde nieuwsanker Wim De Vilder.