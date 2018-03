SPD-leden zeggen "ja" tegen coalitie met CDU/CSU van Merkel

Een kleine maand geleden raakten de christendemocraten van Angela Merkel en SPD het eens over een regeerakkoord, maar de SPD liet alle 460.000 leden per brief over het akkoord stemmen. De "Grosse Koalition" bleef dus in afwachting"on hold", maar nu heeft een meerderheid van de leden er toch mee ingestemd.

Volgens waarnemend SPD-voorzitter Olaf Scholz hebben erg veel leden van de partij hun stem uitgebracht. Het zou gaan om meer dan 373.000 mensen, waaronder enkele tienduizenden die in het buitenland wonen. Met een resultaat van meer dan 66% voor regeringsdeelname heeft de SPD een duidelijk mandaat om opnieuw te gaan regeren, willen of niet.



Het resultaat was niet zeker, want binnen de SPD is nogal wat wrok over het erg slechte verkiezingsresultaat van september en vooral de radicale jongerenvleugel wou een oppositiekuur. Bovendien waren binnen de SPD een aantal kopstukken met elkaar in aanvaring gekomen, wat de sfeer ook geen goed deed.