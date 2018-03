Bijna zeventienduizend bezoekers voor Museum Night Fever

"Een recordeditie met één bezoekuur langer en meer deelnemende musea dan ooit tevoren", klinkt het in een persbericht. De Brusselse museumnacht begon namelijk om 19 uur 's avonds en stopte om 2 uur 's nachts. Vijf musea namen dit jaar ook voor het eerst deel, waaronder het Museum van de Kruisboogschutters, met schietdemonstraties en intieme concertjes.

Maar er was meer. Een Charleston-avond voor het laatste openingsweekend van het Museum van Elsene, voor het drie jaar sluit. Een geïmproviseerde metaalpercussie door Kunsthumaniora Brussel in het Legermuseum, of een stille wandeling door de vzw Passe Muraille in mime en gebarentaal door het Museum van Natuurwetenschappen.

Volgens de organisatie kenden alle musea een zeer goede opkomst. Verhoudingsgewijs kegen de grote musea de meeste bezoekers over de vloer, met bijvoorbeeld 12.400 bezoekers in het BELvue Museum, maar ook de kleinere musea lokten volle zalen. In het Joods Museum waren er 1.500 bezoekers, in de GardeRobe MannekenPis 650, en in het art & marges museum 500.