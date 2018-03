Catalaanse kwestie komt ruim aan bod op Vlaams Nationaal Zangfeest

In de Lotto Arena in Antwerpen is vanmiddag het 81e Vlaams Nationaal Zangfeest gehouden. N-VA-voorzitter Bart De Wever was er dit jaar niet bij, wel de voorzitter van Vlaams Belang en de N-VA-voorzitters van de Kamer en het Vlaams parlement. Tijdens het zangfeest kwamen Vlaamse communautaire eisen aan bod. Maar er was ook opvallend veel aandacht voor de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië. Erik Stoffelen van het Algemeen Nederlands Zangverbod had het over "het geweld tegen onschuldige burgers en verkozen politici die in de gevangenis werden gezet onder het toeziend en goedkeurend oog van de Europese elite".