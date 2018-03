Eerste exitpolls in Italië: Vijfsterrenbeweging zou grote winnaar van parlementsverkiezingen zijn

Volgens de eerste exitpolls bij de parlementsverkiezingen in Italië zou de populistische Vijfsterrenbeweging de grootste partij worden van het land, met scores mogelijk boven de 30 procent. Het rechtse blok zou, zoals voorspeld, het grootste worden, maar het komt lager uit dan gepeild was. Het linkse blok komt op de derde plaats. Bij de verkiezingen van 2013 zaten de exitpolls er wel flink naast, dus het is wachten op officiële resultaten.