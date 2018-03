Geen plaats meer op de kaart voor "Rijp negerinnetje"

"Vrijdag kwamen er Nederlandse klanten over de vloer en die stoorden zich aan de naam "Rijp negerinnetje" voor één van onze ijscoupes en ze postten daarover een bericht op Facebook. Dat bericht veroorzaakte eerst veel deining in Nederland en daarna sloeg de hetze over naar België", vertelt het koppel. De naam "Rijp negerinnetje" is nochtans jaren geleden bedacht door een Congolese vriendin van Yves en Joke, die het toen wel grappig vond.

Heksenjacht op sociale media

"Het was helemaal niet meer grappig", zegt Yves, "toen mensen ons via de telefoon en via mail verwijten begonnen te maken. En met een hele groep proberen ze nu ook onze Facebookpagina te kelderen. We hebben daarom een bericht met uitleg en excuses op Facebook gezet. De ijscoupe stond al zo'n 20 jaar met die naam op onze kaart, zonder probleem", gaat Yves voort. "We hebben ze er afgehaald toen we de nieuwe zaak open deden, maar er was zoveel vraag naar dat we de coupe opnieuw begonnen te maken. Tot er dus vrijdag protest kwam ... "

Mwasi Kitoko

Joke en Yves zijn de hele heisa intussen beu. En Joke, die jarenlang in Afrika woonde, heeft intussen een nieuwe naam bedacht: "Mwasi Kitoko" of "mooie vrouw" in het Congolees. Geef toe, positiever kan het niet. Maar de coupe bestellen wordt vanaf nu wel wat moeilijker!