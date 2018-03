Hevige brand in Vleteren legt bedrijf in de as

Rond 17.30 uur kregen de hulpdiensten de melding van een brand bij het bedrijf Lesage in Vleteren. Lesage is een groothandel in wijnen en toeleverancier voor supermarkten in heel Vlaanderen. Het vuur ontstond achteraan in een half open loods, mogelijk als gevolg van een kortsluiting aan een vrachtwagen.

Al snel sloegen de vlammen ook door het dak van de loods. De korpsen van Lo-Reninge, Merkem, Poperinge en Ieper moesten de handen ineen slaan om het vuur te bestrijden.

Rond 19 uur werden ook nog hoogtewerkers aangevoerd om het vuur van bovenaf te bestrijden en om te voorkomen dat aanpalende gebouwen ten prooi zouden vallen aan het vuur.

Gewonden vielen er niet. Iedereen kon tijdig de gebouwen verlaten. De brand was van ver te zien door een hoge rookpluim. Die rook bevat geen giftige gassen, maar de brandweer raadt de dichtste omwonenden toch aan om deuren en ramen even dicht te houden. Het zal wellicht nog even duren voor het vuur volledig is gedoofd.