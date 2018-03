Hommage aan Dame Vivienne op Paris Fashion Week

Vivienne Westwood (76) schopt het modepubliek al bijna 50 jaar een geweten. Sinds de jaren 70 verheft ze de punkrage met vakmanschap en olijke rebellie tot een eeuwig coole stijl. Haar man, ontwerper Andreas Kronthaler (51), sleepte haar dit weekend mee naar de Parijse modeweek, een reisje waar ze eerst weinig voor voelde: "Ze zei: ik zal wel moeten, want het gaat over mij." Zijn show is een ode aan de punkature, het mengsel van punk en couture dat uitgroeide tot het handelsmerk van Westwood.