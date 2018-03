Stembureaus in Italië zijn gesloten

Sinds vanmorgen 7 uur waren de stembureaus geopend. Zowat 51 miljoen Italianen, van wie ruim 4 miljoen in het buitenland, moesten de 630 zitjes van de Kamer en de 315 Senaatszetels toekennen. De kiesopkomst bedroeg rond 19 uur 58,5 procent.

Dat is iets hoger dan voor het referendum over de grondwettelijke hervormingen van december 2016, toen 57,2 procent van de kiezers zijn stem had uitgebracht rond 19 uur. Toen overschreed de kiesopkomst op het eind de drempel van 65 procent, tegen 75 procent bij de laatste parlementsverkiezingen van 2013.

De kiesopkomst varieerde naargelang de regio. Er werd meer dan 60 procent geregistreerd in verschillende regio's in het noorden, in Emilia-Romagna, Umbrië, Lombardije, Toscane en Venetië. En onder de 50 procent op Sicilië en Calabria in het zuiden van Italië.

In steden over het hele land waren er lange wachttijden om een stem uit te brengen, die konden oplopen tot meer dan een uur. De vertraging was te wijten aan nieuwe antifraudemaatregelen. Door het nieuwe systeem duurde heel het stemproces langer dan normaal. Rome riep de mensen die hun stem wilden uitbrengen, op om zo snel mogelijk naar het stembureau te gaan.

