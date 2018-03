Jan Verheyen: "Lien heeft die film gemaakt om aan te tonen dat Gyselbrecht meer is dan wat we in de media zien"

Verbazing alom begin deze week toen op het proces van de kasteelmoord een documentaire getoond werd waarin de familie van André Gyselbrecht aan het woord kwam. Die werd gemaakt door Lien Willaert, de echtgenote van Jan Verheyen en zelf ook regisseur. Er kwamen gemengde reacties op en het was ongezien in een Belgische rechtszaal. VRT-journaliste Sofie Demeyer vertelde in "Het Journaal" dat ze dit op een correctioneel proces nog nooit had meegemaakt.

Lien Willaert mag zelf niet reageren zolang er geen uitspraak is in het proces. Regisseur Jan Verheyen die door "De zevende dag" al enige tijd geleden uitgenodigd was om vandaag over de Oscars te praten, gaf in haar plaats toelichting. "Het is een persoonlijk gegeven. Wij zijn via onze dochters bevriend geraakt met Elisabeth Gyselbrecht (vrouw van vermoorde Stijn Saelens en dochter van dokter André Gyselbrecht, die terechtstaat in de zaak als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon). Wij kennen elkaar van na de feiten. Het is een buitengewoon bevreemdende ervaring om dit van dichtbij mee te maken. Ik ben erg geïnteresseerd in justitie, ik heb ook de film "Het vonnis" gemaakt. Zo'n proces wordt ook geserveerd als entertainment, al vind ik wel dat de media tot hier toe zeer sereen verslag hebben uitgebracht in tegenstelling tot het proces zelf waar de sereniteit bij momenten ver te zoeken was."

Het was een idee van de advocaat.

Volgens Verheyen heeft zijn echtgenote de documentaire op vraag van de advocaat van Gyselbrecht gemaakt. "Het was een idee van de advocaat. Dit is een correctioneel proces, zonder jury en met een beperkt aantal getuigen die mogen gehoord worden. Bij assisen heb je moraliteitsgetuigen. Hier zijn die getuigen bijna allemaal geweigerd. Dit was de enige manier om dit te omzeilen en enkele familieleden iets te kunnen laten zeggen."

Volgens Verheyen heeft Gyselbrecht op dit proces veel te verliezen. "Er is 30 jaar gevorderd en 15 jaar terbeschikkingstelling. Dat is een strengere vordering dan we deze week gehoord hebben tegen die IS-strijder die poseerde met afgehakte hoofden. Hij heeft een moord besteld, daar is zelfs geen discussie over. Maar er is nog zoiets als nuance. Het gaat over de letter van de wet. Als iemand door het rood rijdt, krijg je een foto van een nummerplaat. Wie er achter het stuur zit in welke omstandigheden weet je niet: dat kan een dronken bestuurder zijn, maar ook een man die zijn zwangere vrouw dringend naar het ziekenhuis wil brengen. André Gyselbrecht heeft die moord besteld omdat de fysieke integriteit van zijn kleinkinderen in gevaar was en hij nergens gehoor vond daarvoor. Dat is op zijn minst een verzachtende omstandigheid waar in een assisenproces blijkbaar meer plaats voor is dan in een correctionele context. "