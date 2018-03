Herbeleef onze liveblog: "The shape of water" is met 4 Oscars "grote" winnaar     

Meryl Streep op de rode loper

Streep is genomineerd in de categorie beste actrice voor haar rol in "The post". Ze won eerder al 3 keer een Oscar: in 1980 in de categorie beste actrice in een bijrol voor "Kramer vs. Kramer", in 1983 in de categorie beste actrice voor "Sophie's choice" en laatst in 2012 in de categorie beste actrice voor "The iron lady".