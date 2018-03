Man overleden na steekpartij in Gent

Rond 19.45 uur werd de lokale politie van Gent opgeroepen naar aanleiding van een steekincident aan de Australiëlaan (hoek met Afrikalaan) in Gent. Het ging om een gevecht tussen 2 vrachtwagenchauffeurs van Macedonische afkomst. Over de oorzaak van de ruzie is niets bekend.

Eén van de twee mannen werd dodelijk getroffen bij de steekpartij, het gaat om een man van 34. De verdachte, een 40-jarige man, kon worden gearresteerd en is aangehouden door het parket. Hij wordt verdacht van doodslag.