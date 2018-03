Medisch interventieplan in Leuvense hulpgevangenis: vijf gedetineerden in elkaar gezakt na inname verboden middelen

Een van de gevangenen werd in ernstige toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Hij werd intussen teruggebracht naar de gevangenis. De vier anderen worden in de gevangenis zelf verzorgd. Ook hun toestand is ernstig. Het medisch interventieplan is afgekondigd, wat betekent dat de ziekenhuizen in de omgeving zich stand-by houden.

Vermoedelijk hadden de gedetineerden samen verboden middelen genomen. Een twaalftal andere gedetineerden worden momenteel voort geobserveerd door de aanwezige medische diensten. De drugs zijn tijdens de wandeling van buitenaf over de muur gegooid, zo vernam onze redactie uit goede bron. Het ging om een flesje vloeibare xtc.