Mensen zonder papieren zoeken onderdak in internaat in Vorst

Eerder op de dag hadden de leden van het collectief "De stem van de mensen zonder papieren" een leegstaand gebouw in het centrum van Brussel verlaten. Daar hadden ze sinds eind 2017 onderdak gezocht.

Maar omdat in het gebouw verbouwingswerken zullen uitgevoerd worden moesten de mensen zonder papieren op zoek naar een nieuw onderkomen. Uiteindelijk namen ze hun intrek in een lege vleugel van het internaat in Vorst.

"Ik heb gisteravond inderdaad vernomen dat deze mensen in het internaat zitten", bevestigt de burgemeester van Vorst, Marc-Jean Ghyssels (PS). "Voorlopig is er geen probleem omdat het toch gaat om een gebouw dat niet gebruikt wordt. Maandag zullen we gaan praten met deze mensen en kijken of we een oplossing kunnen vinden."

Tot maandag kunnen de mensen zonder papieren dus zeker in het internaat blijven. Er wordt ook voor gezorgd dat ze tot dan voldoende toegang hebben tot stromend water en sanitair.