Oscar van den Boogaard haalt uit naar Crevits: "Ze wou niet praten over grensoverschrijdend gedrag in Gentse hogeschool"

Schrijver Oscar van den Boogaard heeft in het Radio 1-programma "Touché" zwaar uitgehaald naar minister van Onderwijs Hilde Crevits. Hij had na vijf jaar als artistiek leider aan HISK in Gent een gesprek gevraagd met de minister, omdat hij getuige was van misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de hogeschool. “Maar ze weigerde in gesprek te gaan, een enorme fout." Het HISK zelf heeft intussen ook gereageerd: "De uitspraken zijn op niets gebaseerd, maar bedoeld om een vroegere werkgever te schaden."