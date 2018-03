Skipistes maken balans op van het winterseizoen: uitstekend!

De sneeuw is ook op de Hoge Venen aan het smelten, maar de skipistes in ons land hebben hun diensten al ruimschoots bewezen dit winterseizoen. In december zijn ze open gegaan en er is de afgelopen maand nog veel sneeuw gevallen. De piste aan Baraque de Fraiture is dit seizoen al 34 dagen open geweest. Tijdens een gemiddelde winter is dat maar 20 dagen. Er waren dit jaar ook extra veel toeristen op de pistes omdat er ook tijdens de krokusvakantie goede sneeuw lag.