Slovaakse president Andrej Kiska wil verkiezingen of herschikking regering na moord op journalist

Gisteren zijn in Slovakije de 27-jarige journalist Ján Kuciak en zijn vriendin Martina begraven. Dat gebeurde na grote betogingen in tal van steden waar tienduizenden mensen ondanks de koude hun ongenoegen kwamen uiten. Zij riepen op tot steun aan onderzoeksjournalisten.

Kuciak was samen met zijn vriendin in zijn appartement doodgeschoten. HIj had een artikel gepubliceerd over de banden tussen Slovaakse politici en de Italiaanse misdaadbende 'Ndrangheta die internationaal actief is.

De Slovaakse president Andrej Kiska heeft nu nieuwe verkiezingen geëist of een herschikking van de regering. Die wordt geleid door zijn rivaal en premier Robert Fico, die eerder de journalisten die zijn partij onderzochten, had uitgescholden. Toch hebben twee nauwe medewerkers van Fico ontslag genomen na de publicatie van het artikel van Kuciak.

Andrej Kiska is een gewezen zakenman en filantroop. Hij won in 2014 verrassend de presidentsverkiezingen van Fico. Die laatste ontkent alle banden tussen zijn partij en de Italiaanse maffia, maar veel Slovaken lijken niet echt overtuigd.

Een president in Slovakije heeft een eerder ceremoniële functie, maar hij kan wel de premier en leden van het Hooggerechtshof benoemen. Kiska is onafhankelijk en staat zo een beetje buiten het politieke establishment.