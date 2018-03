Aan boord van een Syrische vissersboot hebben Griekse speurders meer dan 1,3 ton cannabis in beslag genomen. Vier vermoedelijke drugssmokkelaars, allen Syriërs, zijn opgepakt. De vissersboot werd al dagenlang in de gaten gehouden. In de buurt van het eiland Kreta greep de Griekse kustwacht in met twee speedboten. Eind vorig jaar werd bij een gelijkaardige actie al 6 ton cannabis onderschept, een recordvangst voor de Griekse kustwacht.