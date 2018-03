Syrische leger rukt op door de rebellenenclave Oost-Ghouta, bestanden blijven dode letter

De opmars van het leger zou zich echter vooral hebben afgespeeld in landelijk gebied. Het leger is nu opgerukt tot vlakbij Douma, de belangrijkste stad in Oost-Ghouta, maar eens in de stad zouden de gevreesde huis-aan-huisgevechten de opmars fors kunnen bemoeilijken. Steun uit de lucht via bombardementen door Syrische of Russische vliegtuigen is dan ook moeilijker.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zou het leger van Assad nu al een kwart van Oost-Ghouta in handen hebben. De rebellengroep Jaysh al-Islam geeft toe dat die zich terugtrekt in een techniek van "verschroeide aarde".

Assad ruikt de overwinning in Oost-Ghouta

Intussen wordt de situatie van de 400.000 burgers die vastzitten in Oost-Ghouta nog schrijnender dan die al was. Van de beloofde humanitaire hulp komt er weinig of niets in huis door het aanhoudende geweld, waarbij ook scholen en ziekenhuizen worden gebombardeerd.

Oost-Ghouta is sinds 2012 in handen van diverse rebellengroepen en ligt vlakbij Damascus. Het regime van Assad voelt dat de herovering binnen bereik ligt en wil die kans niet laten voorbijgaan. De inname van Oost-Ghouta zou een flinke opsteker voor het regime zijn in het achtste jaar van de oorlog en zou de rebellen definitief uit de buurt van Damascus houden.

Assad hanteert daarbij dezelfde taktiek als eerder bij de verovering van Homs, Hama en Aleppo: genadeloze bombardementen drijven de burgerbevolking tot wanhoop en bestanden worden genegeerd. Als de druk totaal is, krijgen de rebellen de keuze voor een vrije aftocht en kan het regime zonder veel gevechten op de grond de steden terug in handen krijgen. Intussen houden bondgenoten zoals Rusland of China in de VN-Veiligheidsraad alle pogingen tot sancties tegen.

De VN vrezen intussen dat de burgerbevolking een collectieve bestraffing wordt opgelegd. Ook Frankrijk heeft Iran om een humanitaire geste gevraagd. Iran is een bondgenoot van Assad en steunt die ook met Revolutionaire Wachten en "vrijwilligers" op de grond.