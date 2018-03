Trouwstoet haalt gevaarlijke toeren uit op A12: feestvierders gooien bruidegom in de lucht

Het is niet de eerste keer dat er beelden opduiken van trouwstoeten die levensgevaarlijke manoeuvres uithalen. Gisterenavond was het opnieuw zover: verschillende auto's stopten midden op de A12 ter hoogte van Meise. De feestvierders stapten uit om de bruidegom verschillende keren in de lucht te gooien. Daarna rijden ze verder.

Een bestuurder kon alles vastleggen op beeld. "Dit is uiterst gevaarlijk rijgedrag dat we uiteraard niet kunnen tolereren", reageert Guy Theyskens van de federale politie bij VRT NWS. "Als er bruikbaar beeldmateriaal voorhanden is, kunnen we een procedure opstarten. Als een autobestuurder zich in gevaar gevoeld heeft, raden we aan om klacht neer te leggen bij de politie."