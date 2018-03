Van den Bogaard: "Ik wil toelichten wat er is gebeurd"

Schrijver en columnist Oscar van den Boogaard haalt zwaar uit naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Van den Boogaard zegt dat hij als artistiek directeur van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent (HISK) getuige was van allerlei misbruiken en grensoverschrijdend gedrag. Hij vroeg hierover een gesprek met de minister, maar dat kwam er nooit. In een interview met onze justitie-experte Caroline Van den Berghe herhaalt hij zijn oproep aan de minister om met hem in gesprek te gaan.