Zet president Trump Amerika op ramkoers met de Duitse autoproducenten?

Enkele kanttekeningen: het zijn vooral Duitse auto's -en dan vooral Mercedes-Benz, BMW en de Volkswagenmerken- die vanuit Europa de VS binnenkomen. Twee: niemand is verplicht om die te kopen, die zijn er enkel in de VS omdat Amerikaanse consumenten er graag mee rijden, ook al zijn ze vaak duurder dan Amerikaanse auto's.

Duitsers kopen ook Amerikaanse auto's

Zo slecht zijn die Duitsers nu ook weer niet: na Canada, Japan en Mexico zijn ze weliswaar de grootste leveranciers van auto's voor de Amerikaanse markt, goed voor ongeveer 20 miljard dollar vorig jaar. Anderzijds is Duitsland dan weer de derde uitvoermarkt voor Amerikaanse auto's, goed voor 6 miljard dollar in 2017. Bovendien stijgt de VS-uitvoer van auto's naar de Bondsrepubliek sneller dan omgekeerd. (cijfers US Census Bureau).

Bovendien leidt dat heen en weer verschepen van auto's van en naar Duitsland tot forse werkgelegenheid in de havens van Baltimore, Providence, Charleston en Brunswick op de Amerikaanse oostkust. Als Amerika auto's uit Duitsland fiscaal gaat bestraffen, zou dat daar werkgelegenheid kunnen kosten.

Bovendien worden 28% van alle in Amerika verkochte Duitse auto's in de VS zelf geproduceerd. In de fabrieken van Mercedes-Benz in Vance (Alabama), Volkswagen in Chattanooga (Tennessee) en BMW in Spartanburg (South Carolina) werken alles samen 33.000 mensen en met toeleveranciers bij zou dat meer dan 77.000 zijn. Die drie fabrieken liggen bovendien in "the South", waar dat soort banen niet voor het oprapen zijn.

Meer nog: volgens het "Verband der Automobilindustrie" (VDA) wordt slechts 41% van die Duitse auto's "Made in USA" op de Amerkaanse markt verkocht, zowat de helft wordt uitgevoerd naar of Europa of Azië en ze ondersteunen dus zo de Amerikaanse uitvoer en handelsbalans.