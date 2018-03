Zuid-Koreaanse delegatie wil Noord-Korea en VS doen praten

Sinds de Olympische Winterspelen lijkt er op z'n minst een detente te zijn tussen de twee Korea's. Noord-Korea stuurde voor het eerst in tien jaar tijd een delegatie naar Pyongchang in Zuid-Korea, mét de zus van leider Kim Jong Un. Als tegengebaar stuurt de Zuid-Koreaanse president Moon nu zijn beste topmedewerkers naar het noorden. De nationale veiligheidschef leidt de tienkoppige delegatie, ook het hoofd van de inlichtingendienst reist mee.

Dwingen tot gesprek

De delegatie heeft een duidelijke bemiddelingsmissie. Ze moet proberen om Noord-Koreanen en Amerikanen tot gesprekken te overhalen. Na het tweedaagse bezoek gaat de delegatie verslag uitbrengen in Washington, maar ook in Japan en in China.

Het is nog onduidelijk of de gesprekken haalbaar zijn. Noord-Korea heeft gisteren herhaald bereid te zijn tot dialoog met de VS, maar dan wel onvoorwaardelijk. De Amerikaanse president Trump van zijn kant heeft op een diner gezegd dat de Verenigde Staten zullen praten met Noord-Korea, maar, voegde hij er grappend aan toe, alleen als het regime met zijn kernprogramma stopt: "you have to denuke, you have to denuke".

Intussen dringt de tijd, want volgende maand plannen de Verenigde Staten nieuwe militaire oefeningen in de regio.