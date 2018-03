Zwitsers verwerpen afschaffen van kijk- en luistergeld voor de openbare omroep

De meeste Zwitserse partijen waren tegen het plan omdat de publieke omroep zou ophouden met bestaan indien kijkers en luisteraars geen financiële bijdrage meer betalen. "Kijk- en luistergeld is nodig voor goede radio en televisie", zei Andre Moesch, hoofd van de Zwitserse regionale omroep. Tegenstanders van het plan waarschuwden er ook voor dat de SRF, als politiek neutrale omroep, van buitenaf beïnvloed zou kunnen worden, indien die afhankelijk wordt van reclame-inkomsten.

Besparingen

Tijdens de campagne voor het referendum had de omroep een kostenbesparend programma aangekondigd, omdat de regering het jaarlijkse kijk- en luistergeld van de belastingbetaler had verlaagd. De initiatiefnemers van het referendum verklaarden dat ze de druk op de SRF hoog willen houden. "Want deze kolos moet nu eindelijk zijn boeken nakijken en zijn huiswerk maken om nodeloze kosten te schrappen", zei Christian Riesen, een van de organisatoren van het referendum.