"We zijn door de Russen in snelheid gepakt": zo begon Peter Van de Veire deze namiddag de persvoorstelling van "A matter of time", het lied waarmee Sennek (Laura Groeseneken) België op het Eurovisiesongfestival in Lissabon zal vertegenwoordigen. Normaal zou de buitenwereld pas morgenochtend met het nummer kennismaken, maar vanochtend al was het op een buitenlandse site gelekt.

Dat kon de pret niet bederven want Sennek had alsnog een primeur voor de pers in petto: de officiële videoclip bij "A matter of time" (zie video bovenaan). Die is opgenomen in de art-decoparel Résidence Palace in Brussel.

Het nummer zelf is opgenomen in ICP Studio in Elsene. Daar zong ook niemand minder dan Sandra Kim ooit haar winnende lied "J'aime la vie" in. Een voorbode? Gedelegeerd bestuurder van de VRT Paul Lembrechts hoopt alvast van wel. Ook hij woonde de persvoorstelling bij en maakte bekend dat hij op 8 mei persoonlijk naar Lissabon afreist om het optreden van Sennek tijdens de 1e halve finale te horen en te zien.