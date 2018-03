"Elfenlantaarntje": bizarre parasitaire plant duikt opnieuw op in regenwoud na 151 jaar

T. neptunis is het makkelijkst te identificeren aan zijn seksueel orgaan: een hooguit 9 centimeter hoog bloempje dat uit de grond omhoog steekt, en er uitziet alsof het op de bodem van de oceaan leeft of op een andere planeet. In werkelijkheid groeit het in de natte losse bodem van het regenwoud, langs een rivier in een plek die het Matang-massief genoemd wordt. Dat ligt in de Maleisische provincie Sarawak op het eiland Borneo.

Myco-heterotrofen zijn de "vriendelijkste" van de twee soorten parasitaire planten die het zonlicht mijden. De schimmels waarvan de myco-heterotrofen hun voedsel halen, hechten zich vast aan de wortels van planten met fotosynthese, maar de myco-heterotrofe planten dringen die planten niet binnen, en ook de schimmels niet. De planten "overhalen" de schimmels als het ware om hen voedsel te geven, ze leven in een soort van symbiotische relatie met de schimmels, die echter geen voordeel halen uit de relatie. Dat in tegenstelling tot de tweede soort parasieten, de minder "vriendelijke" planten met haustoriën, speciale zuigorganen die de cellen van planten met fotosynthese binnendringen, en daar het voedsel en water direct weghalen.

Elfenlantaarntje

De Italiaanse botanist Odoardo Beccari identificeerde het kleine vreemde bloemetje als eerste in 1866, en hij maakte prachtige tekeningen van de ongewone vorm ervan. Die tekeningen hebben moderne onderzoekers nu geholpen om nieuwe specimens te identificeren die ze in hetzelfde gebied gevonden hebben in 2017, 151 jaar later.

"Voor zover we weten, is het slechts de tweede vondst van de soort ooit", zo schrijven de Tsjechische onderzoekers in een studie die in februari gepubliceerd is. De foto's die het team gemaakt heeft, tonen dat de bloem erg goed lijkt op de originele tekeningen van Beccari.

De bloem is klein genoeg om over het hoofd te zien, maar opvallend genoeg eens men haar in het oog krijgt. Ze behoort tot het geslacht Thismia, een groep van nauw verwante parasitaire planten die voorkomen in Oost- en Zuidoost-Azië, Nieuw Guinea, Australië, Nieuw Zeeland, Centraal en Zuid-Amerika. In de Noord-Amerikaanse staat Illinois kwam één soort voor die inmiddels uitgestorven is. In de volksmond worden de planten "elfenlantaarn" genoemd (fairy lantarn).