"Gentse" Volvo XC40 is Europese Auto van het Jaar

De XC40 is een compacte terreinwagen (SUV). Het is het eerste model dat in Gent wordt gebouwd op het nieuwe platform voor compacte wagens (CMA-platform of Compact Modular Architecture). Het is de eerste keer dat de Zweedse autobouwer in de prijzen valt bij de jaarlijkse verkiezing.



De overige genomineerden waren: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5-Series, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger en Seat Ibiza. De Ibiza werd tweede en de 5-Series van BMW kreeg de derde plaats.



De Auto van het Jaar wordt gekozen door een jury van zestig Europese autojournalisten. Vorig jaar ging de titel naar de Peugeot 3008.