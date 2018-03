Vriesschade legt fabrieken stil in Groot-Brittannië, 20.000 gezinnen zonder drinkwater

Door de strenge koude gecombineerd met een snelle dooi hebben verschillende waterleidingen het begeven. Dat is vooral het geval in de regio rond de Britse hoofdstad Londen en in het zuidoosten. De drinkwaterleverancier Thames Water vraagt mensen zo weinig mogelijk water te gebruiken.

Alles samen hebben zo'n 20.000 gezinnen een tijdlang geen of te weinig drinkwater gehad. Thames Water heeft onder meer flessen water uitgedeeld. Op verschillende plaatsen in Londen zijn verdeelpunten voor de waterflessen ingericht.

Ook de streek rond de stad Birmingham in het centrum van Engeland is getroffen. Daar is de fabriek van de snoepproducent Cadbury in Bournville tijdelijk gesloten door watertekort. Ook de autoproducent Jaguar Land Rover heeft de productie stilgelegd in de fabriek in Solihull. Daar werken 10.000 mensen. Morgenochtend zal Jaguar Land Rover ook die andere fabriek in Castle Bromwich, waar 3.000 mensen werken, sluiten. De watermaatschappij Severn Trent heeft tankers ingezet, maar die geven voorrang aan ziekenhuizen, scholen en kwetsbare gezinnen.