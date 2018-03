Klant bij meerdere banken? Al uw bankrekeningen binnenkort in één app

Vanaf mei kunt u via KBC Mobile ook geld overschrijven van een rekening bij een andere bank. Tegelijk zullen in de app nieuwe toepassingen geïntegreerd worden, zoals de 4411-dienst om te parkeren en Monizze om het saldo van uw maaltijdcheques en dienstencheques te raadplegen. Ook Belfius kondigde onlangs aan dat ze werkt aan een soortgelijke app.

KBC zal de eerste bank zijn in ons land die klaar is met haar multibankenplatform. Vanaf 20 maart kunnen klanten van KBC, die ook een zichtrekening hebben bij bijvoorbeeld ING, via KBC Mobile het saldo van de rekening bij ING raadplegen.

Dergelijke multibancaire apps zijn mogelijk door een nieuwe Europese richtlijn, die begin dit jaar van kracht werd: Payment Services Directive 2 of PSD2. De richtlijn wil de concurrentie in het betaallandschap aanwakkeren en verplicht alle Europese banken om ook andere bedrijven toegang te verlenen tot de betaalrekening van klanten, als de klant dat wil.

Jong en oud wantrouwig

Maar banken zullen uiterst voorzichtig te werk moeten gaan wanneer ze de financiële gegevens van hun klanten met derde partijen (niet-banken) delen. Want uit een marktonderzoek dat KBC liet uitvoeren, blijkt dat 8 op de 10 Belgen dat niet zien zitten.

82 procent zegt nooit inzage te willen geven in zijn financiële gegevens aan socialmediabedrijven zoals Facebook en Twitter, 62 procent nooit aan internetbedrijven zoals Google en 46 procent nooit aan e-commercebedrijven zoals Coolblue en bol.com. 9 op de 10 Belgen hebben wel een groot vertrouwen in hun hoofdbank om hun financiële gegevens te beschermen.

Opvallend: waar jongeren doorgaans minder gehecht zijn om hun privacy af te schermen dan ouderen, geldt dit niet voor financiële gegevens. “Jongeren zijn even wantrouwig als oudere Belgen om financiële informatie door te spelen aan een derde partij”, zegt Erik Luts, chief innovation officer bij KBC. “De klant moet dan ook zelf de toestemming geven om zijn betalingsgegevens te delen. Bovendien zal die ook de mogelijkheid krijgen om die toestemming om elk moment te kunnen intrekken.”



Maar de helft van de Belgen heeft wel interesse in zo’n geïntegreerde app. “Vooral wanneer het aantal toepassingen zal toenemen, maken we het leven makkelijker”, zegt Luts. “Op termijn zal je de app kunnen gebruiken om een ticket van De Lijn te kopen of om een taxirit via Uber te betalen. Dat in plaats van 10 verschillende apps te moeten downloaden.”