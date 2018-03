Belgische winkels blijven achteruitboeren en "er is geen Belgische Bol.com"

Belgische winkeliers zien het al jaren met lede ogen aan. De consument koopt steeds vaker online en daarvoor gaat hij naar buitenlandse webshops. De top 3 in België is duidelijk: Amazon, Coolblue en Bol.com. Die laatste twee zijn in Nederlandse handen.

Het is dus niet zo dat we minder kopen, we kopen gewoon minder in winkels met een Belgische eigenaar. We rijden ofwel fysiek de grens over, op zoek naar lagere prijzen voor bijvoorbeeld elektronica, of we shoppen in een webshop met een buitenlandse eigenaar. Die inkomsten vloeien dus het land uit.



Flexibiliteit

Handelsfederatie Comeos ziet vooral een probleem van flexibiliteit. "Wie vandaag iets bestelt op een webshop, wil dat product morgen hebben", legt directeur-generaal Dominique Michel uit. Die flexibiliteit ligt bij ons veel moeilijker.



"In Nederland hebben ze nachtarbeid, je kunt studenten inschakelen en met een flexibel uurrooster werken. Die flexibiliteit is er in Nederland en die is er bijna niet bij ons", legt Michel uit.



Digitale trein

Het probleem in ons land wordt nog duidelijker als we kijken naar de cijfers in de rest van de eurozone. Alleen in België en in Estland is in januari de (binnenlandse) winkelverkoop gedaald. In de rest van de eurozone zit de verkoop stevig in de lift.



"Onze winkeliers zitten geblokkeerd in een model van de 20e eeuw", legt Michel van Comeos verder uit. "Andere landen zijn volop bezig met de nieuwe economie, wij hebben de digitale trein gemist."



Onze bedrijven werken volgens een sociaal systeem van 40 à 50 jaar geleden



Wat zijn dan de mogelijke oplossingen? "De btw op bepaalde producten ligt bij ons hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland, we hebben verpakkingstaksen die Frankrijk niet heeft. Onze regels moeten dus aangepast worden aan die van de buurlanden." "Onze bedrijven werken nu ook nog volgens een sociaal systeem van 40 à 50 jaar geleden. We willen met de vakbonden en met de overheid afspraken maken, zodat we veel flexibeler kunnen werken", besluit Michel.

Geen Belgische Bol.com