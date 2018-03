"The shape of water" boven op de Oscars

De Oscar voor beste film, beste regie, beste muziek én beste decors: die prijzen heeft "The shape of water" van Guillermo del Toro afgelopen nacht op zijn naam geschreven op de uitreiking van de Academy Awards in het Dolby Theatre in Los Angeles. De film mag zich daarmee de grote winnaar van de 90e editie van de filmprijzen noemen.

Net als vorig jaar was Jimmy Kimmel de gastheer. Al bij de start van de show deelde hij heel wat sneren uit die met de actualiteit verband hielden. Zo riep hij alle winnaars op vol passie en uit het hart te spreken en daarbij bijvoorbeeld de studenten die op 24 maart in Washington D.C. tegen wapengeweld gaan protesteren een hart onder de riem te steken.

Hij hekelde ook genderongelijkheid en haalde de heisa rond de heropnames van "All the money in the world" van Ridley Scott aan. Michelle Williams deed die voor een habbekrats terwijl Mark Wahlberg liefst 1,5 miljoen dollar kreeg.

Voorts verwees hij naar "Call me by your name", de film van Luca Guadagnino over de opmerkelijke romance tussen een tiener en een iets oudere man. "Die heeft niet veel geld opgebracht, maar dat is niet het punt", zei Kimmel. "Zulke films maken we om Mike Pence nijdig te maken." Pence is de vicepresident van de VS en staat bekend om zijn conservatieve standpunten.

Acteerprijzen

De acteercategorieën hebben dit jaar geen enkele verrassing opgeleverd. Voor de 2e keer in haar carrière won Frances McDormand de Oscar voor beste actrice voor haar hoofdrol in "Three billboards outsite Ebbing, Missouri" van Martin McDonagh. Ook in 1997 won ze deze prijs, toen voor haar hoofdrol in "Fargo" van Joel en Ethan Coen. "Ik hyperventileer een beetje", zei ze in haar dankwoord waarna ze àlle vrouwen onder de genomineerden in de verschillende categorieën vroeg recht te staan. "Dames en heren, kijk rond jullie. We hebben allemaal verhalen te vertellen en te financieren."

Frances McDormand 2018 Invision

Sam Rockwell nam de Oscar voor beste acteur in een bijrol mee naar huis. Ook hij won zijn prijs voor zijn vertolking in "Three billboards outside Ebbing, Missouri".

Sam Rockwell 2018 Invision

Gary Oldman zag zijn vertolking van Winston Churchill in "Darkest hour" van Joe Wright zoals verwacht met de Oscar voor beste acteur bekroond. "Zet de ketel op het vuur", richtte hij zich in zijn dankwoord aan zijn moeder in het Verenigd Koninkrijk. "Ik breng Oscar naar huis." De film won ook de Oscar voor beste make-up en haar.

Gary Oldman 2018 Invision

Ook de winst van Allison Janney in de categorie beste actrice in een bijrol was voorspeld. Zij kreeg de prijs voor haar vertolking in "I, Tonya" van Craig Gillespie.

Allison Janney 2018 Invision

Scenario en fotografie

"Call me by your name" won niet onverwacht de Oscar voor beste bewerkt scenario. Scenarist James Ivory kreeg die voor zijn bewerking van de gelijknamige roman van André Aciman. "Get out" van Jordan Peele won de Oscar voor beste origineel scenario. Fotografie dan. Hier kon Roger Deakins eindelijk juichen: na 14 (!) nominaties in deze categorie mocht hij de Oscar voor het eerst mee naar huis nemen voor zijn werk voor "Blade runner 2049" van Denis Villeneuve. Deze film won ook de Oscar voor beste visuele effecten.

Roger Deakins 2018 Invision

De Oscar voor beste lied ging naar "Remember me" dat Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez voor "Coco" van Lee Unkrich schreven. Deze film won ook de Oscar voor beste animatiefilm. "Dear basketball" van Glen Keane won de Oscar voor beste korte animatiefilm.

Beste niet-Engelstalige film

Chili ging met de Oscar in de categorie beste niet-Engelstalige film aan de haal. Sebastián Lelio won die voor zijn film "Una mujer fantástica" ("A fantastic woman"). De Oscar voor beste documentaire was voor "Icarus" van Bryan Fogel over doping in de sportwereld. Die voor beste korte documentaire was voor "Heaven is a traffic jam on the 405" van Frank Stiefel en die voor beste kortfilm voor "The silent child" van Chris Overton en Rachel Shenton.

"Mindere" categorieën

Ook in zogenoemde "mindere" categorieën zijn Oscars uitgedeeld. De Oscar voor beste kostuums was voor "Phantom thread" van Paul Thomas Anderson. "Dunkirk" van Christopher Nolan won 3 Oscars, die voor beste montage, voor beste sound editing én voor beste sound mixing.