China handhaaft doelstelling economische groei op 6,5 procent

De economische groeidoelstelling was een van de weinige zaken waar nog twijfel over bestond bij de start van het twee weken durende Volkscongres in China. De regerende communistische partij had op het partijcongres van vorig najaar immers geen concreet getal naar voren geschoven. Sommige waarnemers hadden daarin het signaal gezien dat China bereid zou zijn om de buitensporige economische groei ietwat af te remmen, in ruil voor een meer duurzame economische ontwikkeling. Uit het rapport van premier Li Keqiang blijkt voorts dat China de inflatie in 2018 op 3 procent wil houden.



Daarnaast blijkt uit de tekst dat China fors meer wil investeren in Defensie. Die uitgaven zullen dit jaar met 8,1 procent toenemen tot 1,1 biljoen yuan (140 miljard euro). Experts gaan ervan uit dat de werkelijke militaire uitgaven van China nog 25 tot 50 procent hoger liggen. Het Pentagon en externe veiligheidsdeskundigen wijzen erop dat bijvoorbeeld de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, militaire gebouwen en buitenlandse wapeninvoer niet in de officiële cijfers zijn opgenomen.