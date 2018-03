China trekt defensiebudget op in de aanloop naar de "kroning" van president Xi Jinping

Het land heeft daarmee het grootste leger ter wereld, maar inzake de omvang van het defensiebudget moet de Volksrepubliek nog altijd de Verenigde Staten laten voorgaan. De VS zijn de koploper met een budget van 716 miljard dollar voor volgend jaar. Wel zijn die cijfers niet helemaal vergelijkbaar, want China houdt heel wat kosten voor defensie verborgen.

Bij het begin van het Volkscongres heeft de regering bekendgemaakt dat die het defensiebudget met 8% wil optrekken tot 141 miljard euro. Vorig jaar bedroeg de stijging voor defensie 7%. China wil vooral investeren in een tweede vliegdekschip, stealth-vliegtuigen voor de luchtmacht en geavanceerde raketten. Het Chinese leger heeft ongeveer twee miljoen militairen onder de wapens. Dat is 300.000 minder dan enkele jaren geleden.

Volkscongres ligt nooit dwars

Het Nationaal Volkscongres zal die plannen zonder twijfel goedkeuren. Het "parlement" doet dat immers altijd, zij het de laatste jaren wel na wat discussie. Het Volkscongres telt 2.900 vertegenwoordigers en komt slechts een keer per jaar samen, namelijk tien tot twaalf dagen in de lente. De leden worden om de vijf jaar verkozen.

Het belangrijkste agendapunt is de wijziging van de wet waardoor een president voortaan langer dan twee ambtstermijnen van vijf jaar op post mag blijven. Dat is duidelijk op het lijf geschreven van huidig president Xi Jinping, die langer aan de macht wil blijven. Xi is sinds 2012 voorzitter van de regerende communistische partij en werd een jaar later president.

De functie van president is in de praktijk ondergeschikt aan die van de partijleider of voorzitter van de Centrale Militaire Commissie. Sinds 1993 zijn al die drie functies steeds in handen van een persoon, die dan wel slechts twee ambtstermijnen van vijf jaar blijft zitten. Achtereenvolgens waren dat Jiang Zemin, Hu Jintao en sinds 2013 dus Xi Jinping. Die wil de spelregels nu echter veranderen en langer aan de macht blijven. De voorbije jaren heeft Xi tal van politieke rivalen uitgeschakeld.