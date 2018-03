Colruyt krijgt 270.000 euro boete voor illegale tabaksreclame

Colruyt schond volgens het hof van beroep het verbod op tabaks­reclame op vier manieren. Het verkocht tabak onder de prijs die vermeld stond op de fiscale zegel, gaf hoeveelheidskortingen, extra kortingen en zogenoemde "kampkortingen" aan jeugdbewegingen.

Colruyt werd in 2013 al veroordeeld in eerste aanleg tot een geldboete van 270.000 euro, maar ging in beroep. Tijdens het proces in beroep vocht de warenhuisketen de minimumprijzen aan. Maar het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de Belgische regeling, waarbij detailhandelaars geen tabaksproducten mogen verkopen onder de prijs die de fabrikant of importeur op de fiscale zegel heeft gezet, niet in overtreding is met de Europese regels.



Het Brusselse hof van beroep bevestigde vandaag dat vonnis uit eerste aanleg.