Di Rupo zal PS-lijst duwen bij gemeenteraadsverkiezingen: "Kans geven aan jongere mensen" 

Elio Di Rupo is burgemeester van Bergen sinds 2000. Zeven jaar was hij slechts titelvoerend burgemeester: tussen 2005 en 2007 was hij minister-president van Wallonië en tussen 2011 en 2014 was hij premier. Di Rupo zit in de gemeenteraad van Bergen sinds 1982.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zal hij geen kandidaat zijn om zichzelf op te volgen als burgemeester. "Ik heb er lang over nagedacht", aldus Di Rupo in Le Soir. "Maar mijn besluit staat vast. Ik heb hiervoor twee redenen: ik wil me als partijvoorzitter concentreren op de algemene verkiezingen in mei 2019 en ik wil kansen geven aan jonge mensen."

Di Rupo ziet Nicolas Martin (PS) als zijn opvolger. De 41-jarige Martin was waarnemend burgemeester in Bergen tijdens het premierschap van Di Rupo. Martin zal de lijst van PS in Bergen trekken.