"Mannen zijn vaak ongelukkig over lengte penis terwijl ze eigenlijk een normaal formaat hebben"

Guy T’Sjoen, diensthoofd endocrinologie van het UZ Gent, bracht onlangs het boek “Onder de gordel” uit over seksuele problemen bij mannen. En dat is nodig, zegt hij in “Van Gils & Gasten”. “Ongeveer 10 procent van de mannen heeft een probleem, maar slechts een op de acht daarvan gaat naar de dokter. Dat is te weinig.” En ook nog: “Ik zie vaak mannen die ongelukkig zijn met de grootte van hun penis, terwijl ze eigenlijk normaal geschapen zijn.”