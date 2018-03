Dronken Amerikaan maakt taxirit van zijn leven

"Eens we vertrokken zijn heb ik een black-out gekregen en werd ik pas uren later wakker in de Uber-taxi. De chauffeur vertelde me dan dat ik tot dan toe heel diep geslapen had. Ik denk dat we toen nog een drietal kwartier van de eindbestemming verwijderd waren, terwijl ik al een 5-tal uur in de taxi doorgebracht had", aldus Bachman op nieuwswebsite Insite Edition, "Ik was even in shock. Want ik had aanvankelijk geen idee waar de chauffeur me naartoe bracht."

"Ik had eerst het gevoel dat er misbruik van mijn situatie gemaakt was. Wie zou verwachten dat iemand die helder van geest is een urenlange rit zou bestellen om intussen de Amerikaanse landschappen zitten te bekijken? Bovendien had ik naar een Uber XL gevraagd, die tot 2 keer duurder is dan een gewone taxi."