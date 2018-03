Britse professor zet economische model op zijn kop: "We zijn verslaafd aan groei"

Raworth is naar eigen zeggen uitgekeken op het economische model waarbij een land schijnbaar oneindige groei nastreeft. Volgens haar komt die groei vaak bij een heel kleine groep mensen terecht, terwijl de lonen van de middenklasse stagneren.



Met haar donuteconomie wil ze een planetaire economie installeren. Daarbij moeten de menselijke gezondheid en de staat van de planeet centraal staan.



Arme landen hebben wel nog groei nodig, om in een minimale levensstandaard te kunnen voorzien, maar rijke landen moeten vooral oog hebben voor duurzame economie, duurzame energie en herverdeling.



"We zijn verslaafd aan groei", zei Raworth in "De afspraak". "We willen altijd meer hebben dan onze ouders, het moet altijd groter en meer zijn, maar dat duwt ons uiteindelijk voorbij de grenzen van onze planeet, onze thuis."



Een paar jaar geleden gaf ze een TEDx-speech over haar donuteconomie: